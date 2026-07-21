Francoforte: nuovo spunto rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di camion e autobus , in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Daimler Truck Holding , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43,51 Euro. Primo supporto visto a 43,01. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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