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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di camion e autobus, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Daimler Truck Holding, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43,51 Euro. Primo supporto visto a 43,01. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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