Francoforte: scambi al rialzo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di camion e autobus , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Daimler Truck Holding , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 40,99 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 41,95. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 40,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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