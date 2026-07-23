"Buy" per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Grande giornata per il produttore tedesco di camion e autobus, tra i componenti del DAX, che mette a segno un rialzo dell'1,85%.
Operatività odierna:
Le azioni di Daimler Truck Holding, su questi prezzi fissati a 44,04 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 40,8 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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