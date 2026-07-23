"Buy" per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Grande giornata per il produttore tedesco di camion e autobus , tra i componenti del DAX , che mette a segno un rialzo dell'1,85%.





Operatività odierna:

Le azioni di Daimler Truck Holding , su questi prezzi fissati a 44,04 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 40,8 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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