Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di camion e autobus, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Daimler Truck Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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