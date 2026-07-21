Francoforte: scambi negativi per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Retrocede il riassicuratore tedesco , con un ribasso del 2,01%.



Il movimento di Muench Rueckvers , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 514,1 Euro e primo supporto individuato a 502,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 526,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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