Milano 12:54
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:54
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Francoforte 12:54
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Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank
Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione dell'1,94%.
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