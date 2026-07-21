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Madrid: scambi negativi per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Cellnex Telecom
Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che tratta con una perdita del 2,48%.
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