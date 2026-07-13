Madrid: andamento rialzista per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Cellnex Telecom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,99 Euro con area di resistenza individuata a quota 25,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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