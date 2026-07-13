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Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom
Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
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