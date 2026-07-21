New York: accelera Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,6%, rispetto a -0,58% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 926,2 USD con prima area di resistenza vista a 968,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 900,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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