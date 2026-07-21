New York: accelera Micron Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,6%, rispetto a -0,58% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 926,2 USD con prima area di resistenza vista a 968,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 900,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```