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New York: andamento rialzista per United Health

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per United Health
(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 433 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 423,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 416,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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