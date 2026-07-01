New York: scambi al rialzo per United Health

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie , in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' assicuratore sanitario rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di United Health confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 430,4 USD con primo supporto visto a 417,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 409,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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