New York: performance negativa per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che presenta una flessione del 3,15% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Verisk Analytics più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Verisk Analytics mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 198 USD. Rischio di discesa fino a 193,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 202.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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