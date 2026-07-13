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New York: su di giri Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Verisk Analytics
Effervescente la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,36%.
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