New York: preme sull'acceleratore Verisk Analytics

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,36%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Verisk Analytics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 195,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 189,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 186,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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