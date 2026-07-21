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New York: seduta difficile per Genuine Parts

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Genuine Parts
(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Genuine Parts, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 117,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 111,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 107.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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