New York: seduta difficile per Genuine Parts

(Teleborsa) - Retrocede molto il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,95%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Genuine Parts , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 117,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 111,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 107.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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