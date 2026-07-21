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OPA Borgosesia, le adesioni raggiungono il 68,74%

Finanza
OPA Borgosesia, le adesioni raggiungono il 68,74%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulle azioni di Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, risulta che oggi 21 luglio sono state presentate 20.869 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 32.801.435, pari al 68,74% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 6 luglio e terminerà il 24 luglio 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 23 e 24 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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