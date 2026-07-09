Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:01
29.701 +1,53%
Dow Jones 19:01
52.520 +0,33%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 7,1%

Finanza
OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 7,1%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulle azioni di Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, risulta che oggi 9 luglio 2026 sono state presentate 1.970.509 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.388.895, pari al 7,10% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 6 luglio e terminerà il 24 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 23 e 24 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```