OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 57,99%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulle azioni di Borgosesia
, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, risulta che oggi 14 luglio 2026 sono state presentate 300 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 27.671.468, pari al 57,990% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 6 luglio e terminerà il 24 luglio 2026.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 23 e 24 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.