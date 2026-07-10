Milano 17:35
52.614 +0,44%
Nasdaq 20:21
29.814 +0,29%
Dow Jones 20:21
52.649 +0,31%
Londra 17:35
10.497 +0,24%
Francoforte 17:35
25.067 -0,20%

OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 56,91%

Finanza
OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 56,91%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulle azioni di Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, risulta che oggi 10 luglio 2026 sono state presentate 23.770.157 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 27.159.052, pari al 56,91% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 6 luglio e terminerà il 24 luglio 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 23 e 24 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```