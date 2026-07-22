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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un trascurabile +0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63.927,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 68.494,3. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61.666,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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