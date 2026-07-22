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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,74%
L'Indice Hang Seng termina a 24.946,3 punti
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22 luglio 2026 - 06.20
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Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,74% e chiude a 24.946,3 punti.
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