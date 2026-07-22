Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un rialzo del 2,28%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rheinmetall AG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rheinmetall AG rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.029,8 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.059,7, mentre il primo supporto è stimato a 999,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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