Milano 14:06
52.748 +0,89%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:06
10.725 +1,32%
Francoforte 14:05
25.055 +0,17%

Francoforte: positiva la giornata per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Hensoldt
Apprezzabile rialzo per Hensoldt, in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.
Condividi
```