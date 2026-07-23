Francoforte: in bella mostra Hensoldt
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Hensoldt, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,97%, rispetto a -0,51% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Hensoldt sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 81,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 84,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```