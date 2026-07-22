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GOLD del 21/07/2026

Finanza
GOLD del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Vigoroso rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,79%.

Il quadro di medio periodo dell'oro ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4.112,9. Primo supporto individuato a 4.008. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4.217,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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