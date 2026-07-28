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GOLD del 27/07/2026

Finanza
GOLD del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Modesta la performance per il metallo giallo, che ha registrato un marginale guadagno a 4.076,7.

Lo scenario attuale dell'oro mostra un allentamento della trendline al test del supporto 4.040,1. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 4.121,9. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 4.003,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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