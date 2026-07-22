Johnson & Johnson ottiene approvazione della FDA per robot chirurgico per tessuti molli

(Teleborsa) - Johnson & Johnson ha annunciato martedì che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso l'autorizzazione De Novo per il sistema chirurgico robotico OTTAVA, il primo sistema robotico al mondo integrato nel tavolo operatorio per la chirurgia dei tessuti molli.



Il sistema, ha spiegato il gruppo farmaceutico in una nota, ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio per diverse procedure di chirurgia generale, tra cui bypass gastrico Roux-en-Y, gastrectomia, colecistectomia, splenectomia, gastrectomia a manica, resezione dell'intestino tenue, appendicectomia, lisi delle aderenze, fundoplicatio e riparazione dell'ernia iatale.



J&J lancerà commercialmente il sistema OTTAVA con clienti selezionati negli Stati Uniti, concentrandosi sul successo iniziale con i clienti stessi e lavorando parallelamente per estendere nel tempo l'utilizzo del sistema ad ulteriori indicazioni e giurisdizioni regolatorie. È in corso una sperimentazione clinica negli Stati Uniti per OTTAVA nelle procedure di ernia inguinale.

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