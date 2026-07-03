New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Johnson & Johnson rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Johnson & Johnson sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 266,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 257. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 275,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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