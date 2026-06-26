Milano 16:12
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Nasdaq 16:12
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Dow Jones 16:12
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Londra 16:12
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Francoforte 16:12
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New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson
Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.
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