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New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con una flessione del 2,23%.

La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Johnson & Johnson. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 254,1 USD. Primo supporto visto a 245. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 241,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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