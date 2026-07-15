New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , con una flessione del 2,23%.



La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Johnson & Johnson . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 254,1 USD. Primo supporto visto a 245. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 241,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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