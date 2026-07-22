Male Datadog sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che passa di mano in perdita del 3,94%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Datadog rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 250,1 USD. Primo supporto visto a 241,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 238,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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