New York: allunga il passo Dell Technologies

(Teleborsa) - Brilla la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che passa di mano con un aumento del 9,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dell Technologies , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Dell Technologies rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 458,3 USD, mentre i supporti sono stimati a 420,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 495,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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