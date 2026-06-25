New York: peggiora Dell Technologies
(Teleborsa) - Retrocede molto la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,18%.
Lo scenario su base settimanale di Dell Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Dell Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 410,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 384,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 437.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```