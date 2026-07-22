New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo di Johnson & Johnson mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 257 USD e supporto a 252,4. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 261,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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