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New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Johnson & Johnson più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo di Johnson & Johnson mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 257 USD e supporto a 252,4. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 261,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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