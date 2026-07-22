New York: movimento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Retrocede il colosso informatico americano , con un ribasso del 2,36%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo della società informatica di Redmond confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 396,9 USD con primo supporto visto a 384. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 379,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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