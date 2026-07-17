New York: movimento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso informatico americano , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a +0,07% dell' indice americano ).





La tendenza di breve della società informatica di Redmond è in rafforzamento con area di resistenza vista a 397,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 388,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 406,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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