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New York: peggiora Chubb

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Chubb
Si muove in perdita la più grande compagnia assicurativa danni al mondo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti.
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