Pesante sul mercato di New York Chubb

(Teleborsa) - A picco la più grande compagnia assicurativa danni al mondo , che presenta un pessimo -4,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Chubb , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Chubb classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 347,2 USD e primo supporto individuato a 335,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 359,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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