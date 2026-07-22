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New York: peggiora Shopify

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Shopify
Retrocede molto l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.
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