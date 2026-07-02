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New York: peggiora Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Seagate Technology
Ribasso scomposto per l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una perdita secca dell'11,91% sui valori precedenti.
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