New York: preme sull'acceleratore Shopify

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che scambia in rialzo del 7,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Shopify mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,99%, rispetto a +1,85% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni di medio periodo di Shopify confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 125,2 USD con primo supporto visto a 118,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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