New York: preme sull'acceleratore Shopify
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che scambia in rialzo del 7,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Shopify mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,99%, rispetto a +1,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di medio periodo di Shopify confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 125,2 USD con primo supporto visto a 118,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```