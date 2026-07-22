New York: seduta molto difficile per Shopify

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che passa di mano in perdita del 4,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 122 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 115,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 112,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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