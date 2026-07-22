New York: seduta molto difficile per Shopify
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano in perdita del 4,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Shopify, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 122 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 115,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 112,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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