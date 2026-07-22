New York: seduta molto difficile per GE Vernova

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' industria di energia elettrica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,90% sui valori precedenti.



L'andamento di GE Vernova nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di GE Vernova classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.036,8 USD e primo supporto individuato a 995,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.077,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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