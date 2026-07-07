Crolla a New York GE Vernova

(Teleborsa) - A picco l' industria di energia elettrica , che presenta un pessimo -10,59%.



La tendenza ad una settimana di GE Vernova è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.076,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.005,6. L'equilibrata forza rialzista di GE Vernova è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.148,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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