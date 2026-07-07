Crolla a New York GE Vernova
(Teleborsa) - A picco l'industria di energia elettrica, che presenta un pessimo -10,59%.
La tendenza ad una settimana di GE Vernova è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.076,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.005,6. L'equilibrata forza rialzista di GE Vernova è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.148,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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