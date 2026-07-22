GE Vernova giù nel pre-market dopo utili trimestrali sotto il consensus

(Teleborsa) - Affonda GE Vernova nel pre-market di Wall Street dopo che gli utili del secondo trimestre hanno mancato le stime degli analisti. Infatti, l'utile per azione (EPS) rettificato è stato pari a 2,47 dollari per il trimestre, al di sotto del consensus degli analisti di 3,04 dollari.



I ricavi, invece, hanno battuto il consensus, fermo a 10,7 miliardi, e hanno raggiunto quota 11,1 miliardi segnando una crescita su base annua del 22%, di cui il 12% su base organica, trainata dai segmenti Energia ed Elettrificazione e parzialmente compensato dal calo nel settore Eolico.



Gli ordini sono aumentati dell’88% su base organica, raggiungendo 24,2 miliardi, trainati da una robusta crescita nei segmenti Energia ed Elettrificazione e alla crescita dei servizi in tutti i segmenti.



Il flusso di cassa libero, pari a 5,1 miliardi di dollari, è aumentato di 4,9 miliardi di dollari, principalmente grazie a maggiori benefici positivi derivanti dal capitale circolante e a un EBITDA rettificato più elevato.



"Nel secondo trimestre abbiamo registrato solidi risultati finanziari, grazie alla continua crescita della domanda globale per i nostri prodotti e soluzioni. Con un portafoglio ordini di 176 miliardi di dollari, una crescita costante dei ricavi e un'espansione dei margini, nonché una significativa generazione di flusso di cassa libero, GE Vernova sta consolidando il suo slancio e stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni finanziarie per il 2026" ha dichiarato Scott Strazik, CEO di GE Vernova.



Il Ceo ha aggiunto che l'azienda ora prevede di avere almeno 125 GW di apparecchiature a gas sotto contratto entro la fine del 2026. "Per soddisfare questa domanda, siamo in linea con l'obiettivo di realizzare 20 GW di produzione annua di turbine a gas nel terzo trimestre del 2026, 24 GW nel 2028 e stiamo implementando azioni per raggiungere i 30 GW nel 2030", ha precisato. "Stiamo inoltre assistendo a una continua crescita della domanda nel settore dell'elettrificazione, con ordini per data center che hanno superato i 5 miliardi di dollari da inizio anno, più del doppio del totale previsto per il 2025. Sono orgoglioso di come il nostro team stia operando con disciplina e sono fiducioso che ci attendano notevoli opportunità di creazione di valore.", ha concluso Strazik.



Per il 2026 GE Vernova ora prevede un fatturato compreso tra 45,5 e 46,5 miliardi di dollari, dal precedente intervallo 44,5-45,5 miliardi, e un flusso di cassa libero compreso tra 11,5 e 12,5 miliardi, 6,5-7,5 miliardi in precedenza; la previsione del margine EBITDA rettificato rimane invariata al 12%-14%.

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