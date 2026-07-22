Open Fiber porta la banda ultra larga a Cunardo

(Teleborsa) - La fibra ottica FTTH (Fiber to the Home, fibra fino a casa) di Open Fiber è arrivata nel Comune di Cunardo (VA) nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber.



L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel Comune sono stati raggiunti oltre 400 civici (circa 520 Unità Immobiliari), attraverso un’infrastruttura che consente di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo e che si sviluppa per oltre 11 chilometri, di cui il 68% di essa realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.



"I lavori svolti da Open Fiber sono stati sfidanti in relazione alle caratteristiche del nostro territorio. I cittadini hanno, pazientemente, atteso l’arrivo della fibra – dichiara Pinuccia Mandelli, Sindaco di Cunardo -. I servizi ora disponibili arricchiranno la comunità e potranno migliorare la qualità della vita quotidiana".



"Grazie al lavoro svolto da Open Fiber in sinergia con l’Amministrazione Comunale, il comune di Cunardo è oggi coperto da una connessione a banda ultra larga, che abilita numerosi servizi per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione – dichiara Gianluca Provenzani, Field Manager di Open Fiber. La fibra ottica rappresenta infatti la tecnologia più avanzata per chi ha bisogno di lavorare da casa, fruire di contenuti in streaming o gaming online, avviare un’attività sul territorio o accedere a servizi innovativi come la telemedicina, senza doversi spostare verso i grandi centri urbani. Allo stesso tempo, le Amministrazioni possono migliorare sicurezza e qualità della vita attraverso soluzioni smart, come il monitoraggio delle videocamere di sorveglianza, l’illuminazione pubblica intelligente e il controllo degli accessi".







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