Open Fiber, la Fibra che ti Premia arriva nelle Marche

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche nelle Marche. Famiglie, professionisti e imprese di 39 Comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro possono oggi accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, con un’opportunità in più: ricevere un voucher grazie all’iniziativa ‘La fibra che ti premia’.



Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere un voucher. Il premio potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.



La rete ultraveloce disponibile nei 39 comuni coinvolti nell’iniziativa raggiunge oltre 114mila unità immobiliari grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici ed è l’unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo.



"Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori", dichiara Mattia Rossoni, regional manager di Open Fiber. "La rete realizzata nelle Marche è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali".

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