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Parigi: balza in avanti TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti TotalEnergies
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia petrolifera e del gas francese, con una variazione percentuale del 2,16%.
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