Parigi: scambi in positivo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Avanza la compagnia petrolifera e del gas francese , che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di TotalEnergies ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 70,03 Euro. Supporto a 68,19. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 71,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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